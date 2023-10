Thailands Premierminister Srettha Thavisin (M.) leitet am 29. September 2023 die Eröffnungszeremonie für das Satellitenterminal SAT-1 am Suvarnabhumi International Airport. Foto: epa-efe/Narong Sangnak

BANGKOK: Am 28. September 2023 feierte der Flughafen Suvarna­bhumi in Bangkok sein 17-jähriges Bestehen mit beeindruckenden Meilensteinen: 756,47 Millionen Passagiere, 4,74 Millionen Flüge und ein Luftfrachtaufkommen von 20,95 Millionen Tonnen. Doch das ist nur der Anfang einer noch ambitionierteren Reise. Der Flughafen hat klare Pläne für Erweiterungen sowie Modernisierungen und blickt optimistisch in die Zukunft.

Optimistisch in die Zukunft

Kittipong Kittikachorn, Direktor des Flughafens Suvarnabhumi, äußerte sich zuversichtlich über die Zukunft des Flughafens, der nach drei Jahren eingeschränkten Betriebs während der Pandemie nun wieder Fahrt aufnimmt. In den ersten elf Monaten des laufenden Fiskaljahres 2023, das im Oktober 2022 begann, verzeichnete der Suvarnabhumi International Airport große Zuwächse: 268.477 Flüge, ein Anstieg von 59,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr, und 44,40 Millionen Passagiere, ein Anstieg von 153,4 Prozent.

Architektonisch ist SAT-1 an das Hauptterminal angelehnt, mit Bäumen wird für tropische Atmosphäre gesorgt. Foto: epa-efe/Rungroj Yongrit

Um diese steigenden Zahlen zu bewältigen, wurden ehrgeizige Pläne zur Erweiterung und Modernisierung des Flughafens entwickelt. Ein wichtiger Schritt in diese Richtung war die Einweihung des Satellitenterminalgebäudes 1, bekannt als SAT-1, mit einer Kapazitätssteigerung um über 30 Prozent. Dieses Terminal wird voraussichtlich jährlich 60 Millionen Passagiere abfertigen können.

High-Speed beim Gepäcksystem

Mit der Einführung des Individual Carrier Systems hat der Flughafen Suvarnabhumi außerdem neue Technologien zur Gepäckabfertigung und zum Einchecken integriert. Dieses Hochgeschwindigkeits-Gepäcktransportsystem verbessert die Effizienz und verkürzt die Wartezeiten für die Passagiere erheblich.

Die ersten Tage des neuen Terminals verliefen reibungslos, und die Passagiere schätzten die erweiterte Abfertigungshalle als komfortabler und bequemer ein. Ein biometrisches System wird zukünftig die Identitätsbestätigung für Passagiere erleichtern und lange Wartezeiten verkürzen.

Im neuen Satellitenterminal finden Reisende alle gewohnten Annehmlichkeiten vor, u.a. auch Duty-Free-Shops. Foto: epa-efe/Narong Sangnak

In Bezug auf kommende Projekte betonte Kittipong die Erweiterung der Startbahn 3, geplant für Juli 2024, sowie den Bau einer Osterweiterung des Hauptgebäudes des Passagierterminals. Diese Maßnahmen sollen die Kapazität des Flughafens weiter steigern und zusätzliche Flüge ermöglichen.

Sonnenstrom vom Flughafendach

Abschließend betonte Kittipong die nachhaltige Ausrichtung des Flughafens Suvarnabhumi. Als erstes grünes Flughafenmodell in Thailand konzentriert er sich auf ökologische Nachhaltigkeit und setzt mit einem Solarprojekt auf dem Dach neue Maßstäbe. Diese Initiative hat bereits zu einer erheblichen Senkung der jährlichen Kohlendioxidemissionen beigetragen und verdeutlicht das Engagement des Flughafens für umweltfreundliche Betriebspraktiken.