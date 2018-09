Von: Michael Lenz | 18.09.18

JAKARTA: Ein Gericht im indonesischen Jambi hat ein fünfzehn Jahre altes Mädchen freigesprochen, das wegen einer Abtreibung nach einer Vergewaltigung zu sechs Monaten Gefängnis verurteilt worden war. Der Anwalt des Mädchens hatte gegen die Verurteilung seiner Mandantin durch das Amtsgericht zu einer sechsmonatigen Haftstrafe Berufung eingelegt.

Das Mädchen war von ihrem 18 Jahre alten Bruder vergewaltigt und schwanger worden. Frauen- und Kinderrechtsorganisationen begrüßten den Freispruch. Das Urteil stärke das Vertrauen von Vergewaltigungsopfern in die Justiz, sagte eine Sprecherin der Frauenorganisation „Save Our Sister“. Der Fall der Fünfzehnjährigen hatte weltweit für Schlagzeilen gesorgt. Amnesty International und Frauengruppen in Indonesien fordern eine Reform der Abtreibungsgesetzgebung.