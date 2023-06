BANGKOK: Thailand wurde gemäß dem kürzlich veröffentlichten Bericht des US-Außenministeriums über den Menschenhandel im Jahr 2023 in die Kategorie 2 eingestuft, was das starke Engagement des Königreichs bei der Bekämpfung dieser problematischen Situation widerspiegelt.

Der TIP-Bericht 2023 bewertet die Menschenhandelssituation in 188 Ländern und Gebieten weltweit. Thailand wurde zum zweiten Mal in Folge in die Kategorie 2 eingestuft, wobei die Bemühungen der Regierung bei der Prävention und Bekämpfung des Menschenhandels hervorgehoben wurden. Die Behörden haben ihre Aktivitäten in Bereichen wie Ermittlungen gegen Menschenhandel, Strafverfolgung, Verurteilungen und Identifizierung der Opfer verstärkt.

Die thailändische Regierung hat den National Referral Mechanism (NRM) eingeführt, der als Rahmen dient, um Opfer des Menschenhandels zu identifizieren und angemessene Unterstützung bereitzustellen. Darüber hinaus wurden korrupte Beamte, die mit Menschenhandel in Verbindung gebracht wurden, konsequent strafrechtlich verfolgt.

In einer Erklärung betonte das Außenministerium, dass die Bekämpfung des Menschenhandels schon lange eine vorrangige nationale Aufgabe für Thailand ist. Die Regierung ist entschlossen, die einschlägigen Gesetze und Vorschriften zu verbessern und gleichzeitig die operative Effizienz zu steigern. Es wird betont, dass die Regierung ihre Partnerschaften mit allen beteiligten Parteien stärken wird, um das endgültige Ziel der Beseitigung aller Formen des Menschenhandels zu erreichen.

Darüber hinaus wird in der Erklärung betont, dass die Regierung bestrebt ist, thailändische Staatsbürger und ausländische Staatsangehörige im Land zu schützen, indem sie verhindert, dass sie Opfer des Menschenhandels werden. Dies erfolgt stets im Einklang mit den Grundsätzen der Menschenrechte und der Humanität, denen Thailand seit jeher treu bleibt.