Erfindersalon: Von beleuchteter Klopapierrolle bis Weltall-Ballon

Von: Redaktion (dpa) | 26.04.23

GENF: Mehr als 800 Erfinderinnen und Erfinder präsentieren seit Mittwoch in Genf ihre besten Ideen. Beim 48. Erfindersalon sind Hersteller aus mehr als 40 Ländern am Start, um Kunden und vor allem Investoren zu finden. Besonders viele Aussteller stammen aus Asien, rund 500 aus China. Auch Thailand ist stark vertreten. Aus dem Iran und Saudi-Arabien sind ein paar Dutzend dabei, aus Deutschland laut Programm drei, die Industrieprodukte anbieten. Es werden Innovationen in Bereichen wie Technologie, Spiele, Umwelt, Mobilität oder Gesundheit präsentiert. So wollte ein Erfinder etwa eine Klopapierrolle mit Beleuchtung vorstellen.

Ehrengäste sind zwei Transportunternehmen. Die Schweizer Firma Mobyfly stellt ein Tragflügelboot vor, das mit wiederaufladbaren Batterien fährt und 70 Prozent weniger Energie verbrauchen soll als Boote mit Dieselmotor. In seiner größten Ausführung soll es bis zu 300 Passagiere transportieren können. Eine kleine Version für zwölf Passagiere wird nach Angaben der Firma auf dem Genfersee schon getestet. Die französische Firma Stratoflight will Passagiere im Raumanzug mit Ballons ins Weltall bringen, damit sie aus 35.000 Metern Höhe die Erde betrachten können.