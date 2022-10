Foto: The Phuket News/Vinnie Modell

PHUKET: Auf der bekannten Urlaubsinsel Phuket ist am Mittwoch in den Nachmittagsstunden die Verbindungsstraße zwischen Kathu und dem Patong Hill wegen eines Erdrutsches in Folge langanhaltender Regenfälle eingestürzt.

Autofahrer, die von Kathu zum Patong Hill unterwegs waren, meldeten den Schaden am Mittwoch (19. Oktober 2022) um 15.30 Uhr. Auf einer Seite der Straße hielt das Erdreich den Wassermassen nicht stand und riss einen Teil des Straßenbelags und die Leitplanke mit sich den Hang hinunter.

Verkehrsteilnehmer, die auf dem Weg zum Patong Hill sind, sollten die Unglücksstelle umfahren. Die Behörden wollen Reparaturmaßnahmen ergreifen, sobald die starken Regenfälle aufgehört haben.

Der Regen hielt am Donnerstagnachmittag weiter an und verursachte weitere Überschwemmungen und Erdrutsche in vielen Gebieten der Insel.