Von: Redaktion DER FARANG | 06.06.18

ISTANBUL (dpa) - Vor Beginn der Türkei-Wahl im Ausland hat Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan die Türken dort um massenhafte Unterstützung gebeten. «Von hier aus appelliere ich an Europa: Meine westlichen Brüder, morgen beginnt die Stimmabgabe», sagte er am Mittwoch bei einem Wahlkampfauftritt im südwesttürkischen Mugla. «Bringt auch in Europa mit Gottes Hilfe die Urnen zum Platzen.» Der Präsident fügte hinzu: «Das Signal, das ihr von dort aus sendet, wird, so Gott will, mit den Stimmen Eurer Brüder in der Türkei verschmelzen. Und der 24. Juni wird einzigartig werden.»

Am 24. Juni werden in der Türkei erstmals zeitgleich ein neues Parlament und der Präsident gewählt. In Deutschland, Österreich und Frankreich beginnt die Wahl an diesem Donnerstag, in anderen Ländern später. Insgesamt kann in 60 Ländern außerhalb der Türkei abgestimmt werden. Mehr als drei Millionen Auslandstürken sind wahlberechtigt, die größte Gruppe - mehr als 1,4 Millionen - lebt in Deutschland. Auslandstürken stellen mehr als fünf Prozent aller türkischen Wähler. Bei einem knappen Ergebnis könnten ihre Stimmen entscheidend sein.

Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu hatte kürzlich gesagt, er erwarte ein ähnliches Ergebnis bei den Stimmen in Deutschland wie beim Verfassungsreferendum im vergangenen Jahr, «womöglich sogar noch mehr». Beim Referendum über die Einführung des von Erdogan angestrebten Präsidialsystems waren in Deutschland mehr als 63 Prozent der Stimmen auf das Lager des Präsidenten entfallen - deutlich mehr als in der Türkei selbst. Das Ergebnis hatte eine heftige Diskussion über die Integration von Türken ausgelöst.