Von: Redaktion (dpa) | 06.11.23 | Aktualisiert um: 16:20

BERLIN: Deutschland verfügt in Mittel- und Westeuropa über die größten Gasspeicherkapazitäten. Dabei gibt es verschiedene Wege, Erdgas ober-, aber vor allem unterirdisch für die spätere Nutzung aufzubewahren.

Die Speicher sollen Schwankungen beim Gasverbrauch ausgleichen und damit eine Art Puffersystem für den Gasmarkt bilden.

Dem Branchenverband Ines zufolge tragen oberirdische Anlagen mit ihrem kleineren Speichervermögen kaum und vor allem nur lokal zum kurzzeitigen Bedarfsausgleich bei. Die großen Speicherkapazitäten liegen unter der Erde. Lage und Größe richten sich vor allem nach geologischen Gegebenheiten. Denn es werden Hohlräume genutzt wie Salzstöcke oder ehemalige unterirdische Lagerstätten. Gefiltertes und verdichtetes Gas wird unter hohem Druck in die Speicher gepresst.

Kavernenspeicher: Die künstlich angelegten Speicher in einem Salzstock sind durch die Eigenschaften des Salzes auf natürliche Weise abgedichtet. In den riesigen Hohlräumen gibt es durchweg eine gewisse Menge an Gas, um den Mindestdruck aufrechtzuerhalten. Ein- oder ausgelagert wird das sogenannte Arbeitsgas. Kavernenspeicher können schneller befüllt und entleert werden als Porenspeicher und spielen daher bei kurzfristigen Bedarfsschwankungen eine große Rolle.

Porenspeicher: Die natürlichen Stätten funktionieren ähnlich einem stabilen Schwamm. Sehr große Gasmengen werden in meist mikroskopisch kleinen Hohlräumen poröser Gesteinsformationen (etwa Sandstein) gelagert. Daneben eignen sich auch leergeförderte Erdöl- und Erdgaslagerstätten. Natürlich versiegelt sind diese Speicher durch undurchlässiges Gestein wie dichte Tondecken. Eine Grundmenge an Gas verhindert, dass übermäßig Wasser in die Porenräume eindringt.

In Deutschland gab es Ende 2022 nach Angaben des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft an 32 verschiedenen Standorten insgesamt 29 Kavernen- und 15 Porenspeicher. Die dort eingelagerten 24 Milliarden Kubikmeter an Arbeitsgas deckten rund ein Viertel der im Jahr 2022 verbrauchten Erdgasmenge. Größter Speicherbetreiber in Deutschland ist der Energiekonzern Uniper.