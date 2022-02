Erdbeerbauern streben Onlinerekordumsatz an

Von: Björn Jahner | 12.02.22

CHIANG MAI: Am Freitag erfolgte in Chiang Mais „Strawberry Fields“ im Bezirk Samoen der Auftakt zum jährlichen Erntedankfest, bei dem die Bauern in diesem Jahr einen Umsatz in dreistelliger Millionenhöhe anstreben, wobei der Großteil auf den Onlinehandel fällt.

Der Bezirk Samoeng produziert jedes Jahr mehr als 12.000 Tonnen frischer Erdbeeren auf einer Feldfläche von über 4.000 Rai, teilte Bezirkschef Natakorn Pattarawanon am Freitag der Presse mit. „Die Besucher können die Erdbeeren direkt beim Erzeuger oder auch online kaufen“, so Khun Natakorn.

Apirat Massarat, Leiter des örtlichen Erdbeerfarmer-Zusammenschlusses „Bo Kaew Community Enterprise“, erklärte auf der Eröffnungszeremonie am Freitag, dass die Covid-19-Krise die Erzeuger im letzten Jahr zwar zum Onlinehandel gezwungen, jedoch auch die Kosten reduziert hat, da der Zusammenschluss seine Waren übers Web direkt und ohne Zwischenhändler absetzen kann.

„Der Bezirk Samoeng dürfte in diesem Jahr Erdbeeren im Wert von mindestens 360 Millionen Baht verkaufen können“, prophezeite Khun Apirat.