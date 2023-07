PHITSANULOK: Das Department of Mineral Resources (DMR) widmet sich der Untersuchung einer verborgenen Bruchstelle, die mutmaßlich für das kürzlich stattgefundene Erdbeben in den Provinzen Phitsanulok und Phichit verantwortlich ist. Das Beben, das eine Stärke von 4,5 auf der Richterskala erreichte, ereignete sich am 29. Juni gegen Mitternacht und führte zu leichten Schäden an verschiedenen Gebäuden.

Suvapak Imsamut, stellvertretender Leiter und Sprecher des DMR, äußerte sich während einer Pressekonferenz zu diesem Thema. Er gab zu, dass die verborgene Bruchstelle bisher als inaktiv angesehen wurde, jedoch möglicherweise in die Liste der aktiven Bruchlinien aufgenommen werden muss, sobald die laufenden Untersuchungen eine offizielle Bestätigung liefern.

Lesen Sie auch: Erdbeben erschüttert Phitsanulok

Die Provinz Phitsanulok wurde vom Ministerium für öffentliche Arbeiten und Raumordnung als grüne Zone eingestuft, was bedeutet, dass Maßnahmen zur Prävention von Schäden durch zukünftige Erdbeben erforderlich sind.

Das Epizentrum des Bebens befand sich im Bezirk Bang Krathum in der Provinz Phitsanulok. Das Ministerium wies darauf hin, dass es in dieser Region in den letzten 100 Jahren keine seismischen Aktivitäten gegeben habe, weshalb das jüngste Beben besonders überraschend war.

Suwit Kohsuwan, ein Experte des DMR, teilte mit, dass die für das Erdbeben verantwortliche Bruchlinie in der Nord-Süd-Richtung innerhalb der Phetchabun-Berge verläuft. Als Reaktion darauf hat das Ministerium 26 mobile Erdbebenmessstationen installiert, um die Länge der Bruchlinie zu bestimmen. Dadurch erhofft man sich Erkenntnisse über die mögliche Stärke zukünftiger Ereignisse zu gewinnen.

Bei dem jüngsten Erdbeben wurden insgesamt 22 Gebäude beschädigt, darunter Häuser, Tempel, Schulen und ein Krankenhaus.