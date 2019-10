Erdbeben in Tirol schreckt Menschen auf

KIEFERSFELDEN/KUFSTEIN (dpa) - Ein nächtliches Erdbeben in Österreich bei Kufstein hat auch Menschen im bayerischen Grenzgebiet aufgeschreckt.



Das Beben der Stärke 3,9 sei «für diese Region auf jeden Fall ungewöhnlich», sagte die Seismologin Rita Meurers von der österreichischen Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) am Mittwoch. «Wir haben 500 Berichte aus der Bevölkerung bekommen», sagte Meurers. «Die Menschen sind richtig erschrocken.» Schränke wackelten, Gegenstände seien umgefallen - und manche hörten einen lauten Knall, eine Folge der Druckwellen im Boden, die sich in der Luft fortsetzen.

Nach Angaben der ZAMG ereignete sich das Beben um 1.35 Uhr südöstlich von Kufstein. Die Bevölkerung habe das Beben in einem Umkreis von etwa 35 Kilometern gespürt, so die Zentralanstalt. Zuletzt habe es in der Gegend im Jahr 2003 ein Beben auch mit Gebäudeschäden gegeben. In der Nacht zum Mittwoch blieb es hingegen bei Rissen im Putz.