Von: Redaktion DER FARANG | 21.02.19

LAMPANG: Ein Erdbeben der Stärke 4,9 auf der nach oben offenen Richterskala hat am Mittwoch um 16.05 Uhr die Provinz Lampang erschüttert.

Nach Angaben der Abteilung für Erdbebenüberwachung des Meteorologischen Amtes lag das Epizentrum in 21 Kilometer Tiefe unter dem Dorf Thung Hua. Die Erschütterungen haben im Bezirk Schäden an Gebäuden verursacht und wurden in Chiang Mai, Chiang Rai und Phayao registriert.

Seismologen hatten nach einer Reihe von niedrigen Erschütterungen am Mittwoch in der nördlichen Provinz Lampang ein größeres Erdbeben erwartet. Die erste Erschütterung mit einer Stärke von 2,1 auf der nach oben offenen Richterskala wurde um 12.01 Uhr mit einem Epizentrum im Bezirk Wang Nua in Lampang festgestellt. Es folgten zehn Nachbeben innerhalb von zwei Stunden mit einer Stärke von 2 bis 3,3. Das Epizentrum lag etwa acht Kilometer unter der Erde, so dass die Menschen die Erschütterungen nicht wahrnehmen konnten.

Suwit Kuosuwan, Direktor der Forschungsabteilung für Verwerfungslinien, sagte „PBS“, die Öffentlichkeit dürfe nicht in Panik geraten. An der Phayao-Störungslinie sei nichts Ungewöhnliches aufgetreten. Das letzte große Erdbeben an der Bruchlinie mit der Stärke von 6,3 im Bezirk Pan der nördlichen Provinz Chiang Rai hatte am 5. Mai 2014 Häuser und andere Gebäude stark beschädigt.