CHIANG MAI: Am Donnerstag (20. Oktober 2022) erschütterte in den frühen Morgenstunden ein Erdbeben die Provinz Chiang Mai im Norden Thailands.

Das Beben hatte eine Stärke von 4,1 auf der Richterskala und ereignete sich um 04.36 Uhr in einer Tiefe von 2 km im Bezirk Doi Saket, meldete die Abteilung für Erdbebenüberwachung des Meteorologischen Amtes.

Das Beben war in nachfolgenden Gebieten spürbar: San Kamphaeng, Mae Rim, Doi Saket und Mueang in der Provinz Chiang Mai, Ban Thi im Bezirk Mueang Lamphun und in Dok Kham Tai in der Provinz Phayao.

Bisher wurden keine Schäden oder Verletzte verzeichnet.