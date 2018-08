LIMA (dpa) - Ein Erdbeben der Stärke 7,1 hat am frühen Freitagmorgen um 04.04 Uhr (Ortszeit) den Osten Perus erschüttert. Das Epizentrum lag 123 Kilometer südlich der Ortschaft Puerto Esperanza im Amazonasregenwald, wie die US-Erdbebenwarte USGS am Freitag mitteilte. Das Beben sei in mehr als 609 Kilometern Tiefe gemessen worden. Das peruanische Geophysische Institut verzeichnete eine Stärke von 7,0 in einer Tiefe von 616 Kilometern.

Puerto Esperanza liegt in der Provinz Purú (Region Ucayali) im Osten Perus nahe der Grenze zu Brasilien. Die Region ist von Urwald geprägt. Über Schäden war zunächst nichts bekannt.