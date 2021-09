KANCHANABURI: Der Erawan-Nationalpark in der Provinz Kanchanaburi ist ab Freitag (10. September) wieder für Besucher geöffnet, nachdem das „Department of National Park, Wildlife and Plant Conservation“ (DNP) grünes Licht zur Wiedereröffnung gegeben hat.

Kanchanaburi ist eine von 29 Provinzen in den sogenannten „dunkelroten Zonen“ des Landes, in denen wegen steigenden Covid-19-Fallzahlen die höchste Kontrollstufe gilt.

„Nachdem das ‚Centre for Covid-19 Situation Administration‘ Anfang des Monats die Abriegelungsmaßnahmen in den dunkelroten Provinzen gelockert hat, hat das DNP die Wiedereröffnung der Nationalparks in ausgewählten Provinzen genehmigt, um die Auswirkungen auf die Tourismusindustrie und die Gemeinden in der Umgebung der Parks zu reduzieren“, sagte der Leiter des Erawan-Nationalparks Pheerawat Sirotphipat am Dienstag gegenüber „The Nation“.

Ab Freitag wird der Park für Tagesausflüge geöffnet sein, Übernachtungen oder mehrtägige Aufenthalte im Erawan-Nationalpark sind weiterhin untersagt. Alle Gästehäuser und Campingplätze im Park bleiben desshalb weiterhin geschlossen, um den Seuchenschutzauflagen Folge zu leisten.