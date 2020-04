Entwurzelter Baum tötet Pick-up-Fahrer

Von: Redaktion DER FARANG | 14.04.20

Mann stirbt in Pickup, der während eines Sturms von umstürzendem Baum zerquetscht wurde. Foto: Khaosod

THAILAND: Bei einem Unwetter hat in Ratchaburi ein entwurzelter Baum einen Pick-up getroffen und den Fahrer getötet.

Der Vorfall ereignete sich am Montag gegen 19 Uhr. Der 32-jährige Fahrer rannte bei Beginn des Sturms aus dem Haus eines Freundes zu seinem Eintonner, um das Soundsystem auszuschalten. In diesem Moment fiel ein etwa 100 Jahre alter Yang-Baum auf den Pick-up. Rettungskräfte setzten schweres Gerät wie Kettensägen ein und schnitten den Baum in Blöcke. Der eingeklemmte Fahrer war tot.

Unwetter haben 826 Häuser in 118 Dörfern der Provinzen Chanthaburi, Chiang Rai, Chonburi, Khon Kaen, Loei, Nakhon Ratchasima, Nong Bua Lamphu, Phitsanulok und Udon Thani teils erheblich beschädigt. Die Sommerstürme verursacht hat ein Hochdrucksystem aus China, das mit aufsteigender Luft über Thailand zusammenstieß. Meteorologen sagen weitere Unwetter voraus und geben eine Sturmwarnung aus für die Provinzen Chiang Mai, Chiang Rai, Mae Hong Son, Lampang, Lamphun, Nan, Phayao, Phrae, Sukhothai, Tak, Uttaradit, Chonburi, Rayong, Trat, Kanchanaburi, Ratchaburi, Suphan Buri und Uthai Thani.