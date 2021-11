Krisentreffen über Lockdown für Ungeimpfte

WIEN: In Österreich kommen an diesem Sonntag Bund und Länder zusammen, um über einen Corona-Lockdown für Ungeimpfte zu beraten. Bundeskanzler Alexander Schallenberg erwartet nach eigenen Worten bei dem Spitzentreffen in Wien grünes Licht, um die vierte Welle der Pandemie besser bekämpfen zu können. Im Vorfeld zeichnete sich unter den Länderchefs breite Zustimmung ab.

Nach dem durchgesickerten Entwurf der neuen Verordnung soll der Lockdown bereits am Sonntag um Mitternacht in Kraft treten und vorerst bis 24. November gelten. Ungeimpfte dürften Haus oder Wohnung nur noch aus dringenden Gründen verlassen. Schon jetzt sind die Einschränkungen für Ungeimpfte groß, etwa durch die 3G-Regel am Arbeitsplatz und die 2G-Regel im öffentlichen Leben.

Bereits seit Anfang November gelten Verschärfungen, die auch Wirkung zeigen. Die Zahl der Impfungen stieg sprunghaft an und liegt nun wieder auf dem Niveau von Juli. Die Impfquote beträgt rund 65 Prozent - etwas weniger als in Deutschland. Bei den Corona-Neuinfektionen werden fast täglich Rekorde verzeichnet. Am Samstag wurden mehr als 13.000 Infektionen registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz an Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner stieg auf 814,6.