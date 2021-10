Von: Björn Jahner | 08.10.21

HUA HIN: In den letzten Monaten wurden verschiedene Pläne zur zukünftigen Ausrichtung und Entwicklung des Flughafens von Hua Hin vorgestellt.

Neben der Positionierung des Hua Hin Airport auf der Weltkarte als internationalen Flughafen, eine Initiative, die vom Hua Hin Airport und der Phoenix Group unter der Leitung von John Laroche vorgeschlagen sowie von den lokalen Behörden, dem Flughafenmanagement, der thailändischen Tourismusbehörde (TAT) und dem Handel unterstützt wird, wurden der Öffentlichkeit nun Überlegungen vorgestellt, die auf die Entwicklung des Flughafens zu einem Lifestyle-Drehkreuz für die gesamte Region abzielen. Mit Messen, Veranstaltungen, Musikfestivals, Shows, Ausstellungen, Produkteinführungen, gehobener Gastronomie, Wochenendmärkten, Tagungen, Konferenzen und vielem mehr sollen sowohl inländische als in Zukunft auch wieder ausländische Touristen angezogen werden.

Die Initiative wird von der in Bangkok ansässigen Agentur B-Concept Media Entertainment Group angeführt, deren Tätigkeitsfeld Werbung, Markenentwicklung, Onlinemarketing, Entertainment, Events und Ticketing umfasst. Der Geschäftsführer von B-Concept, William Kuipers, betonte die Vorteile, die eine solche Entwicklung für die Region mit sich bringen könnte. Neben den bestehenden Attraktionen, die das königliche Seebad bereits bietet, würde der Hua Hin Airport als Lifestyle-Hub eine Reihe zusätzlicher Aktivitäten anbieten, die Besucher aller Altersgruppen ansprechen. Er fügt hinzu¸B-Concept ein innovatives Unternehmen mit vielen Ideen sei, das die Erfahrung und das Know-how mitbringe, um mit seinen bestehenden Kanälen, Datenbanken und Medienpartnern die Neuausrichtung des Flughafens voranzutreiben.

„Da wir in Bangkok im Eventbereich gut etabliert sind, ist für uns gut vorstellbar, unser Tätigkeitsfeld auf Hua Hin auszuweiten, wenn wir berühmte Künstler, Dozenten und Persönlichkeiten aus Bangkok ins königleiche Seebad holen“, teilte er gegenüber der Presse mit.

Er fügte hinzu: „Wir betrachten Hua Hin als ein eigenständiges Reiseziel und möchten dazu beitragen, der Destination größerer Beachtung zu schenken. Das Projekt wird die gesamte Branche zusammenbringen und zum Erfolg führen. Wir glauben, dass Veranstaltungen dieser art auch internationale Besucher anlocken würden, was wiederum zu einer höheren Auslastung der Hotels führen und die lokale Gastronomie und Entertainmentangebot beleben würde“.

Ebenso zu Wort meldete sich B-Concept Event Director Mark Van Den Sanden. Er verwies auf die engen Kontakte seiner Agentur zu vielen internationalen Berühmtheiten wie Black Pink, Justin Bieber, BTS und thailändischen Stars wie Tata Young und Klear. „Wir arbeiten mit zuverlässigen Partnern aus verschiedenen Branchen in Thailand zusammen, die daran interessiert sind, sich an diesem Projekt zu beteiligen, und wir sind auch auf der Suche nach lokalen Unternehmern, Händlern, Hotels und Gastronomen, die sich an unserem Lifestyle-Hub-Projekt beteiligen möchten“, erläuterte Mark Van Den Sanden. Er führte fort, dass einige bereits ihr Interesse bekundet hätten, sich an dem Projekt zu beteiligen und C-Concept bereits in Gesprächen mit lokalen Destination-Management-Unternehmen (DMCs) sei, um den Transport und das Ticketing für die Besucherströme zu managen.

Er erwähnte auch, dass die Entwicklung einer App geplant sei, die den Besuchern die Buchung von Tickets und Transfers zum Veranstaltungsort und zurück zu buchen, was den Verkehr am Flughafen entlasten und das Geschäft der Transportdienstleister ankurbeln würde. „Natürlich gibt es noch einige weitere Herausforderungen, die mit den örtlichen Behörden geklärt werden müssen, z. B. die Zufahrt zum Flughafen für Besucher, die mit dem Auto anreisen, Parkmöglichkeiten, Brandschutz, Gesundheit und Verkehrssicherheit, Shuttle-Angebote vom Parkplatz zum Veranstaltungsort, öffentliche Versorgungsdienste usw.“, teilte der B-Concept Event Director mit.

William Kuipers betonte, dass er zuversichtlich sei, dass seine Agentur diese Herausforderungen früh genug meistern könnte, um das Lifestyle-Hub-Konzept bereits Anfang 2022 auf den Weg zu bringen. Offen bleibt dennoch die Frage, ob das Projekt die nötige Unterstützung durch die lokalen Behörden erhält.