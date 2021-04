Entscheidung Ã¼ber Lockdown fÃ¼r Bangkok am Mittwoch

BANGKOK: Laut dem Chef des Nationalen Sicherheitsrates (NSC), General Natthapon Nakpanich, will das staatliche Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) am Mittwoch entscheiden, ob für die Hauptstadt ein Lockdown verhängt wird.

Der Vorschlag, Bangkok abzusperren, folgt auf Tage mit einem Rekordanstieg der Covid-19-Fälle. Am Montag wurden weitere 901 Infektionen und vier Todesfälle in Bangkok verzeichnet. Natthapon sagte, das CCSA-Unterkomitee werde seine Empfehlungen am Mittwoch an das gesamte Komitee unter dem Vorsitz von Premierminister Prayut Chan-o-cha weiterleiten.

Der NSC und das CCSA diskutiert eine 21-tägige Quarantäne für Reisende aus den Covid-19-Hotspots im Ausland, insbesondere aus Indien, Pakistan und Bangladesch.