Entscheidung Ã¼ber lÃ¤ngere BarÃ¶ffnungszeiten

BANGKOK: Die Regierung wird am Freitag (17. Juni 2022) entscheiden, ob Bars und Nachtclubs zukünftig wieder länger geöffnet haben und Alkohol an ihre Gäste ausschenken dürfen. Derzeit gilt die Sperrstundenregelung um Mitternacht.

Das Center for Covid-19 Situation Administration (CCSA) wird am Freitag einen Vorschlag für die Aufhebung der obligatorischen Schließung von Vergnügungsstätten um Mitternacht prfen, bestätigte der stellvertretende Premierminister und Gesundheitsminister Anutin Charnvirakul am Donnerstag gegenüber Reportern.

Lesen Sie auch: Lockerung vom 1. Juni bedeutungslos

Den Nachtleben-Betreibern könnten im Einklang mit den lokalen Vorschriften längere Betriebszeiten gestattet werden, sagte er.

Das CCSA wird auch über die Ausweitung der sicheren Covid-19-Gebiete oder der so genannten „grünen Zonen“ diskutieren, in denen der Ausbruch in den letzten Wochen zurückgegangen ist, fügte er hinzu.