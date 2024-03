Entschädigung für Opfer von Makaken-Angriffen

Von: Redaktion DER FARANG | 09.03.24

LOPBURI: Nachdem eine Frau in Lop Buri von einem Makaken angegriffen wurde, hat der Minister für natürliche Ressourcen und Umwelt, Pol Gen Phatcharavat Wongsuwan, Entschädigungen für Betroffene angeordnet. Die Regierung ergreift Maßnahmen, um das Risiko weiterer Angriffe zu minimieren.

In Lop Buri, einer Stadt, die sowohl für ihre Makakenpopulation bekannt als auch von dieser geplagt wird, kam es zu einem Vorfall, der landesweite Aufmerksamkeit erregte. Arikanta Kanchanasinmetha wurde am 6. März von einem Makaken angegriffen, als dieser versuchte, ihr Essen zu stehlen. Der Vorfall führte zu einer polizeilichen Beschwerde und einer Forderung nach Verantwortung von den lokalen Behörden. Als Reaktion darauf hat Pol Gen Phatcharavat Wongsuwan, der Minister für natürliche Ressourcen und Umwelt, angeordnet, dass Makaken in die Liste der wilden Tiere aufgenommen werden, deren Verhalten eine Entschädigung für Opfer rechtfertigt. Dies schließt nun neben Elefanten und Gaur-Rindern auch Makaken ein.

Opfer von Makakenangriffen können nun mit einer Entschädigung rechnen: 100.000 Baht im Todesfall oder bei Invalidität und bis zu 30.000 Baht für medizinische Ausgaben sowie 300 Baht pro Tag für bis zu 180 Tage Arbeitsunfähigkeit. Atthapol Charoenchansa, der Generaldirektor des Department of National Parks, Wildlife and Conservation (DNP), hat Maßnahmen zur Risikominderung, wie die Installation hellerer Straßenlaternen und Warnschilder, sowie eine Sterilisationskampagne zur Reduzierung der Makakenpopulation von über 9.000 im Jahr 2018 auf aktuell etwa 3.500 Tiere, eingeleitet.

Makaken sind eine Primatenart, die in Asien weit verbreitet ist und sich durch ihre Anpassungsfähigkeit an verschiedene Lebensräume auszeichnet. Sie leben sowohl in Waldgebieten als auch in der Nähe menschlicher Siedlungen, was zu Konflikten führen kann. Die aggressive Interaktion zwischen Menschen und Makaken in Lop Buri ist ein komplexes Problem, das sowohl die lokale Wirtschaft als auch die Sicherheit der Bürger betrifft. Während die Makaken eine Touristenattraktion darstellen, führen ihre zunehmend aggressiven Verhaltensweisen zu Konflikten. Die jüngsten Maßnahmen zeigen das Bestreben der Regierung, sowohl die Sicherheit der Menschen zu gewährleisten als auch das Gleichgewicht zwischen Mensch und Natur zu wahren.