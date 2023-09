BANGKOK: Das Zentralverwaltungsgericht hat die Petition von Rutchada Suriyakul Na Ayutthaya, dem ehemaligen Generaldirektor der thailändischen Behörde für Nationalparks, Wildtiere und Pflanzenschutz, abgewiesen, mit der er seine Entlassung aus dem Staatsdienst rückgängig machen wollte.

Die Entscheidung geht auf eine Anordnung des Staatssekretärs für natürliche Ressourcen und Umwelt vom 3. Februar 2023 zurück, mit der Rutchada bis zum Abschluss einer Disziplinaruntersuchung seines Amtes enthoben wurde. Die Untersuchung bezieht sich auf den Vorwurf, dass Rutchada Bestechungsgelder von seinen Untergebenen im Gegenzug für Beförderungen innerhalb des Ministeriums angenommen haben soll.

Rutchadas Probleme begannen, als er am 27. Dezember 2022 in seinem Büro festgenommen wurde. Die Verhaftung erfolgte durch Beamte der Abteilung für Korruptionsbekämpfung und Beamte der Nationalen Anti-Korruptions-Kommission. Im Laufe der Ermittlungen wurden in seinem Büro rund fünf Millionen Baht in bar entdeckt.

Die Entscheidung des Gerichts, Rutchadas Entlassung aufrechtzuerhalten, stützte sich auf mehrere Schlüsselfaktoren. In erster Linie stufte das Gericht die Anschuldigungen gegen Rutchada als schwerwiegend ein.

Die Bestechungs- und Korruptionsvorwürfe innerhalb der Behörde ließen erhebliche Zweifel an der Integrität des öffentlichen Dienstes aufkommen, so dass eine gründliche Untersuchung unabdingbar war. Das Gericht erkannte auch an, dass das Ergebnis dieses Falles einen potenziell schädlichen Einfluss auf den Ruf der Behörde für Nationalparks, Wildtiere und Pflanzenschutz haben könnte.

Das Zentralverwaltungsgericht kam zu dem Schluss, dass der Staatssekretär für Naturressourcen und Umwelt, Jatuporn Buruspat, bei der Ausübung seines Ermessens, Rutchada seines Postens zu entheben, im Rahmen des Gesetzes gehandelt hat. Die Entscheidung, Rutchada zu entlassen, wurde in Anbetracht der Schwere der Vorwürfe und der möglichen Folgen für das Image der Behörde als rechtlich gerechtfertigt angesehen.