Von: Björn Jahner | 28.07.22

BANGKOK: Nach der Cannabisentkriminalisierung erwägt die Regierung die Legalisierung von in Thailand bisher verbotenen Spielbanken. Mit den Amüsierkomplexen sollen die Touristenzahlen und -einnahmen erhöht werden sowie die unter den Auswirkungen der Pandemie leidenden Wirtschaft angekurbelt werden.

Ein Gremium von Gesetzgebern legte dem Parlament am Mittwoch einen Bericht vor, in dem der Regierung empfohlen wird, ein Dekret zu erlassen, das den Bau von „Unterhaltungskomplexen“, zu denen auch legale Kasinos gehören, in wichtigen Städten des Landes erlaubt.

Der Vorschlag kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Thailand versucht, die so wichtige Tourismusindustrie wiederzubeleben, die ein Schlüssel zur Wiederbelebung der Wirtschaft ist. Der Plan könnte, wenn er angenommen wird, dem Land helfen, Milliarden von US-Dollar von ausländischen Investoren, Reisenden und thailändischen Spielern einzunehmen, die sonst ihr Geld in Nachbarländern ausgeben würden, so das Gremium.

„Wir konzentrieren uns darauf, Ausländer anzuziehen, um den Tourismus zu fördern und ihnen mehr Geld aus der Tasche zu ziehen“, sagte Pichet Chuamuangphan, ein Gesetzgeber der Pheu-Thai-Partei, der stellvertretender Vorsitzender des Gremiums ist. „Dies wird auch den Geldabfluss der thailändischen Glücksspieler eindämmen und der Regierung helfen, saftige Steuern für unsere wirtschaftliche Sicherheit einzutreiben.“

Der Vorschlag für Kasinos kommt im Rahmen der allgemeinen Entwicklung des Landes hin zu einer liberaleren Rechtslandschaft. Letzten Monat war Thailand das erste Land in Asien, das Cannabis entkriminalisiert hat, und das erste in Südostasien, das gleichgeschlechtliche Partnerschaften legalisiert hat.

Der Großraum Bangkok wäre der ideale Standort für das erste Kasino, gefolgt von Einrichtungen in südlichen Küstenprovinzen wie Phuket, Krabi oder Phang Nga, sagte Pichet. Touristische Ziele wie Chiang Mai im Norden und Chonburi, die Heimat des Badeortes Pattaya, sind ebenfalls offensichtliche Anwärter unter den 77 Provinzen.

Mindestens 400 Milliarden Baht an zusätzlichen Steuereinnahmen könnten jährlich erzielt werden, sobald mehrere Einrichtungen in Betrieb sind, sagte er.

Die Empfehlungen des Gremiums stützen sich auf das thailändische Glücksspielgesetz von 1935, das die meisten Arten von Wetten verbietet, aber eine Bestimmung enthält, die der Regierung die Befugnis gibt, Dekrete oder Lizenzen zu erlassen, die bestimmte Glücksspielaktivitäten und Spielorte freigeben.

Ein Schlüssel zu erfolgreichen Einrichtungen in Thailand wäre es, Einheimischen die Teilnahme zu ermöglichen, da reine Ausländereinrichtungen in Vietnam und Südkorea „gezeigt haben, dass Kasinos ohne ständigen Publikumsverkehr leiden“, so die Bloomberg Intelligence-Analysten Angela Hanlee und Kai Lin Choo in einem Bericht vom März. „Derzeit werden die Kasinos in Poipet, einer kambodschanischen Stadt jenseits der Grenze, von thailändischen Spielern gespeist“, heißt es in dem Bericht.

Öffentlich-private Partnerschaften mit in- oder ausländischen Unternehmen könnten eingerichtet werden, oder die Betriebslizenzen könnten direkt an private Firmen vergeben werden. In jedem Fall müssen die Komplexe Einrichtungen wie Hotels, Vergnügungsparks und Einzelhandelsgeschäfte umfassen, sagte Herr Pichet. Durch die Bereitstellung mehrerer Aktivitäten werde die Entstehung von Spielhöllen vermieden und die Attraktivität der Tourismusindustrie erhöht.

Thais, die mindestens 20 Jahre alt sind und mindestens 500.000 Baht auf ihren Bankkonten haben, sollen laut dem Vorschlag, der eine Mindeststeuer von 30 Prozent auf die Einnahmen der Kasinobetreiber vorsieht, spielen dürfen. Nach der Vorlage des Entwurfs am Mittwoch werden die Gesetzgeber als Nächstes darüber beraten, ob sie die Empfehlungen umsetzen, was noch vor der Parlamentspause im September abgeschlossen werden könnte, sagte Khun Pichet.