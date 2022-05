BANGKOK: Die Betreiber von Amüsierbetrieben und Nachtclubs haben die Regierung aufgefordert, ihnen zu gestatten, ihre Betriebe in den Provinzen der „blauen Tourismuszonen“ ab dem 1. Juni 2022 wieder zu öffnen.

Dies ist einer von mehreren Vorschlägen, die Premierminister Prayut Chan-o-cha am Montag im Regierungsgebäude vorgelegt werden, sagte Sa-nga Ruangwatthanakul, Präsident der Vereinigung der Geschäftsbetreiber in der Khao San Road. Die Vorschläge wurden von mehr als 10 Verbänden der Entertainment- und Tourismusbranche in Bangkok und in anderen Provinzen unterbreitet, informierte Khun Sa-nga. Es wird erwartet, dass die Vorschläge auf der nächsten großen Sitzung des Center for Covid-19 Situation Administration (CCSA) vorgestellt werden.

Seit der Aufhebung der „Test & Go“-Einreiseregelung am 1. Mai erzielen die Unternehmen in der Khao San Road wieder gute Einnahmen, da die ausländischen Besucher nach Thailand zurückkehren.

Jetzt sei es an der Zeit, die Beschränkungen für das Nachtleben weiter zu lockern, denn das würde der Branche einen zusätzlichen Schub geben, so Khun Sa-nga. Er forderte die Regierung deshalb erneut auf, die Registrierungspflicht für den „Thailand Pass“ für ausländische Reisende abzuschaffen und spezielle Werbeaktionen durchzuführen, um mehr Touristen anzulocken.

In dem Schreiben, das dem Premierminister übergeben wird, erklären die Verbände, der Ausbruch von Covid-19 habe der Tourismusindustrie einen schweren Schlag versetzt. Infolgedessen mussten einige Betriebe aufgeben, weil ihnen die finanziellen Mittel fehlten, um die hohen Verluste zu verkraften. Die Schließung des Nachtlebens hätte laut Khun Sa-nga darüber hinaus viele Menschen in die Arbeitslosigkeit gestürzt.

Zu den Vorschlägen gehört, die Wiedereröffnung von Nachtlokalen, Kneipen, Bars und Karaoke-Salons, die die Standards der „Safety and Health Administration“ (SHA+) oder „Thai Stop Covid 2 Plus“ erfüllen, in zwei Stufen zu ermöglichen.

In Stufe 1 dürfen solche Lokale in 12 Provinzen der „blauen Zone“ und in bestimmten Bezirken, die auch in 16 anderen Provinzen als „blaue Zonen“ ausgewiesen sind, ab dem 1. Juni 2022 wieder öffnen. In Stufe 2 würden diese Einrichtungen ab dem 1. Juli landesweit wiedereröffnet werden.

Ein weiterer Vorschlag sieht vor, dass die Provinzgouverneure und die verschiedenen Behörden mit den Betreibern von Nachtlokalen zusammenarbeiten, um die Einhaltung der „Covid-Free Setting“-Maßnahmen zu gewährleisten und Kampagnen durchzuführen, um die Menschen zur Einhaltung der Sicherheitsvorkehrungen zu ermutigen.

Eine dritte Idee besteht darin, die Notverordnung und das Gesetz über übertragbare Krankheiten durch andere Gesetze zu ersetzen, wenn die derzeitige Verlängerung der Durchsetzung der Verordnung am 1. Juni 2022 ausläuft.

Zu Wort meldeten sich zwischenzeitlich auch die Wirtschaftsverbände. Sie fordern die Aufhebung des seit 50 Jahren geltenden Verbots des Alkoholverkaufs zwischen 14.00 und 17.00 Uhr, das 1972 vom damaligen Premierminister Thanom Kittikachorn erlassen wurde.

Das Verbot sollte Staatsbedienstete davon abhalten, während ihrer Mittagspause Alkohol zu trinken, und wurde in einer Ankündigung des Premierministers vom 6. Januar 2015 beibehalten.

Im Rahmen ihres Plans zur Wiederbelebung des Nachtlebens in Touristengebieten werden die Verbände die Regierung auffordern, spezielle Zonen auszuweisen, in denen von 23.00 bis 04.00 Uhr weiterhin Alkohol ausgeschenkt werden darf, in denen aber zusätzliche öffentliche Verkehrsmittel eingerichtet werden, um Alkohol am Steuer zu verhindern.

„Mehrere Touristenorte haben das Potenzial, zu Sonderzonen für nächtliche Freizeitaktivitäten ausgebaut zu werden. Dazu gehören die Khao San Road, die Soi Cowboy und die Patpong Road in Bangkok, die Walking Street in Pattaya, die Bangla Road in Phuket, Hat Rin auf Koh Phangan in Surat Thani und die Nimmana Haeminda Road in Chiang Mai“, erklärte Sa-nga.

Die Verbände haben sich auch für die Herabstufung von Covid-19 auf den Status einer Endemie ausgesprochen, bevor das Land wieder vollständig geöffnet wird. In dem Schreiben werden sich die Wirtschaftsverbände dem Premierminister für die Hilfsmaßnahmen bedanken, die zur Behebung der Notlage der von der Pandemie betroffenen Unternehmen und Menschen ergriffen wurden, und die schrittweise Lockerung der Beschränkungen zur Wiederherstellung der Wirtschaft begrüßen, fügte er abschließend hinzu.