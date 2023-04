Khao Takiap in Hua Hin ist bekannt für seinen Monkey Mountain und die ikonische große Buddha-Statue. Neben Stränden locken Street-Food und kultige Märkte. Foto: pierrick/Adobe Stock

HUA HIN: Hua Hin, eine malerische Küstenstadt in der Provinz Prachuap Khiri Khan in Thailand, ist seit langem ein beliebtes Urlaubsziel für Einheimische und Touristen gleichermaßen. In den letzten Jahren hat die Stadt jedoch mehrere neue Attraktionen hinzugefügt, die die Besucher noch mehr begeistern werden.

Eines der aufregendsten neuen Angebote in Hua Hin ist Vana Nava Water Jungle, ein riesiger Wasserpark, der auf über 20 Hektar atemberaubender Landschaft errichtet wurde. Der Park verfügt über eine Vielzahl von Rutschen und Pools, darunter der höchste Wasserrutschen-Turm in Thailand, der Abyss, der 28 Meter hoch ist. Vana Nava Water Jungle bietet auch einzigartige Attraktionen wie die Boomerango-Rutsche, die die Besucher mit einer Kombination aus Auf- und Abfahrten und Kurven durch das Wasser schießt. Außerdem gibt es ein künstliches Wellenbad und ein spektakuläres Aquarium, das den Gästen die Möglichkeit gibt, inmitten von Haien und anderen Meereslebewesen zu schwimmen.

Santorini an Thailands Golfküste

Eine weitere „man made“-Attraktion im Umland von Hua Hin ist der Santorini Park, der von den weißen Gebäuden und dem blauen Dachstil inspiriert ist, die die griechische Insel Santorin berühmt gemacht haben. Der Park bietet viele Einkaufs- und Unterhaltungsmöglichkeiten sowie zahlreiche Attraktionen wie das große Riesenrad, eine Achterbahn, ein Labyrinth und ein 4D-Kino. Besucher können auch die vielen Restaurants, Cafés und Geschäfte im Park erkunden oder einen Spaziergang durch die gepflegten Gärten machen.

Der Cicada Market ist eine weitere neue Attraktion in Hua Hin und bietet ein einzigartiges Einkaufserlebnis. Der Markt ist ein Kunst- und Handwerksmarkt, auf dem lokale Künstler ihre Werke präsentieren und verkaufen können. Es gibt auch zahlreiche Essensstände und Restaurants, die traditionelle thailändische Gerichte sowie internationale Küche anbieten. Am Abend bietet der Markt auch Live-Musik-Performances und andere Unterhaltungsmöglichkeiten.

Strände, Tempel, Street-Food

Zusätzlich zu diesen neuen Attraktionen gibt es in Hua Hin auch viele bewährte Sehenswürdigkeiten, wie den Khao Takiab Beach und den Phraya-Nakhon-Höhle-Tempel. Khao Takiab ist ein beliebter Strand mit weißem Sand und türkisblauem Wasser am sogenannten Monkey Mountain, auf dem sich viele Affen tummeln. Der Phraya-Nakhon-Höhlen-Tempel in Sam Roi Yot ist eine beeindruckende Höhle, die einst von König Chulalongkorn besucht wurde und die ein wunderschönes Pagodendach und eine atemberaubende Aussicht bietet.

Darüber hinaus gibt es in Hua Hin auch viele Orte, an denen man Thai-Street-Food genießen kann. Eine der bekanntes­ten Straßen für Street-Food in Hua Hin ist die Phetkasem Road, die sich entlang der Küste erstreckt. Hier finden Sie eine Vielzahl von Essensständen, die lokale Spezialitäten wie gegrillte Garnelen, Pad Thai, Som Tam (Papayasalat) und viele andere Gerichte anbieten. Eine weitere bekannte Straße für Street-Food ist die Soi Bintabaht, die vor allem bei Einheimischen und Touris­ten beliebt ist. Hier finden Sie viele Essensstände, die lokale Spezialitäten anbieten. Es ist auch ein beliebter Ort für ein Abendessen im Freien.

Darüber hinaus gibt es in Hua Hin viele Märkte, auf denen Sie Street-Food finden können. Neben dem schon genannten Cicada Night Market lohnen auch der Tamarind Market und der Hua Hin Night Market einen Besuch. Sie sind nur einige der beliebtesten Märkte in der Stadt, auf denen man eine große Auswahl an lokalem Essen und Getränken genießen kann.

Bahnhof mit königlichen Wurzeln

Bei Touristen sehr beliebt ist der Bahnhof von Hua Hin, da er eine historische Bedeutung hat und als einer der schönsten Bahnhöfe Thailands gilt. Er wurde im Jahr 1910 von König Rama VI. erbaut und ist seitdem ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt in der Region. Der Bahnhof wurde im traditionellen thailändischen Stil erbaut und zeichnet sich durch seine eleganten, weißen Säulen und das rote Dach aus, das mit goldenen Ornamenten verziert ist.

Der Bahnhof in Hua Hin ist auch bekannt für seine Verbindung zu den königlichen Familien Thailands. Während der Herrschaft von König Rama VI. wurde Hua Hin zu einem beliebten Ferienort für die königliche Familie, und der Bahnhof wurde oft von der Königsfamilie als Ausgangspunkt für ihre Reisen genutzt. Es wird gesagt, dass König Rama VII. sogar einen eigenen Bahnhof in der Nähe des Hua Hin Bahnhofs erbauen ließ, um seine Privatsphäre während seiner Reisen zu wahren.

Insgesamt bietet Hua Hin seinen Besuchern eine Vielzahl von Möglichkeiten, um ihre Freizeit zu gestalten. Von Wasserparks über Themenparks bis hin zu Kunst- und Handwerksmärkten gibt es für jeden etwas. Touristen sollten sich jedoch vorher über die Öffnungszeiten und Eintrittspreise informieren, da sich diese jederzeit ändern können.