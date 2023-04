Von: Björn Jahner | 25.04.23

BANGKOK: Führende thailändische Premierministerkandidaten werden ihre Visionen bei einer von The Nation Group und dem National Institute of Development Administration (Nida) organisierten englischsprachigen Debatte am Samstag, den 29. April 2023, vorstellen.

Die Veranstaltung mit dem Titel PM Candidates Debate in English: Meet PM Candidates & Heads of Strategist Teams, wird von führenden internationalen Medienorganisationen berichtet und live im Internet übertragen.

Ziel ist es, aktuelle Informationen über die Politik der zur Wahl stehenden Parteien und ihre möglichen Auswirkungen auf die internationale Gemeinschaft zu vermitteln.

Die Debatte ist die einzige englischsprachige Bühne, auf der die großen Parteien ihre Visionen für Thailand vorstellen können, und dient auch als Plattform, um die Führungsqualitäten der Premierministerkandidaten zu präsentieren.

Die Veranstaltung soll ein internationales, englischsprachiges Publikum in Thailand und im Ausland ansprechen, darunter Bürger, Unternehmen, Handels-, Investitions- und Regierungsvertreter, die sich für die Parlamentswahlen in Thailand und die damit verbundenen Veränderungen interessieren.

Als führende Bildungseinrichtung in Thailand ist sich Nida bewusst, wie wichtig es ist, die politische Kommunikation und die Regierungsführung zu unterstützen, um das Image des Landes auf der internationalen Bühne zu verbessern. Daher wurde die Veranstaltung in drei Abschnitte unterteilt – Vision, Diskussion und Debatte –, um den politischen Parteien und Schlüsselpersonen eine offene Plattform zu bieten, auf der sie ihre Visionen und strategischen Pläne für die Entwicklung und den Wohlstand des Landes vorstellen können.

Zu den Teilnehmern gehören die Pheu Thai Party, vertreten durch die Premierministerkandidaten Srettha Thavisin* und Prommin Lertsuridej; die Demokratische Partei, vertreten durch die Premierministerkandidaten Jurin Laksanawisit* und Kiat Sittheeamorn; Palang Pracharath, vertreten durch den ehemaligen Finanzminister Thirachai Phuvanatnaranubala; Chartthaipattana, vertreten durch den Parteivorsitzenden und amtierenden Minister für natürliche Ressourcen und Umwelt Varawut Silpa-archa; Move Forward Party, vertreten durch die Parteivorsitzenden Pita Limjaroenrat* und Parit Wacharasindhu; Thai Sang Thai Party, vertreten durch die Parteivorsitzenden Sudarat Keyuraphan* und Pokin Palakul; Chart Pattana Kla, vertreten durch die Parteivorsitzenden Korn Chatikavanij* und Attawit Suwanpakdee; und United Thai Nation Party, vertreten durch ML Chayothit Kridakorn.

Die Parteivertreter werden sich den Fragen der internationalen Presseagenturen und des diplomatischen Korps stellen, die an der Veranstaltung teilnehmen, darunter The Straits Times (Singapur), Nikkei, CNA (Taiwan), Guardian (Großbritannien), Xinhua, Voice of Vietnam, Asian Network for Free Elections und verschiedene Botschaften in Bangkok.

Die PM Candidates Debate in English: Meet PM Candidates & Heads of Strategist Teams findet am Samstag, 29. April 2023 von 14.00 bis 16.00 Uhr im NIDA in der Seri Thai Road in Bangkok (Karte) statt. Die Anmeldung ist durch Scannen des QR-Codes im Foto oben möglich. Die Veranstaltung wird auch live über Facebook, YouTube und Twitter von The Nation Thailand, Nation World News und NIDA übertragen.

Das englischsprachige Nachrichtenportal The Nation bietet ebenfalls spezielle Inhalte und Berichte zu den Wahlen am 14. Mai 2023 an, darunter The Nation Roundtable, eine wichtige Plattform für die Erörterung aktueller Themen wie internationaler Handel und Investitionen, Geopolitik und Geowirtschaft, Soft Power und die digitale Wirtschaft.

(*muss noch bestätigt werden)