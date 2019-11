Englischkenntnisse der Thais sind „sehr schlecht“

Von: Redaktion DER FARANG | 06.11.19

BANGKOK: Laut dem jährlichen English Proficiency Index des globalen Bildungsunternehmens EF Education First sind die Englischkenntnisse der Thais das dritte Jahr in Folge gesunken.

Thailand kommt mit einer Punktzahl von 47,62 auf den 74. Platz von untersuchten 100 Ländern, was als „sehr schlecht" eingestuft wird. Im Jahr 2018 erreichte Thailand mit 48,54 Punkten den 64. Platz von 88 untersuchten Ländern, während es im Jahr 2017 mit 49,7 Punkten den 53. Platz von 80 Ländern belegte.

In den Regionen Mittel- und Nordthailand waren die Englischkenntnisse etwas besser als im Nordosten und Süden. Bangkok hat die höchsten Englischkenntnisse in Thailand, gefolgt von der Provinz Nonthaburi, Chiang Mai, Chonburi und Khon Kaen. Männer erzielten etwas mehr Punkte als Frauen.

Singapur liegt an fünfter Stelle der Welt, an höchster Stelle in Asien und hinter vier nordeuropäischen Ländern mit den Niederlanden an der Spitze. Die Philippinen belegten in Südostasien den zweiten Platz, gefolgt von Malaysia, Vietnam, Indonesien, Thailand, Myanmar und Kambodscha. Die Philippinen, Vietnam, Indonesien, Malaysia und Thailand verzeichneten jeweils einen Abwärtstrend, während sich Kambodscha und Myanmar verbesserten.

In dem Bericht wird davor gewarnt, dass Länder wie Thailand und Kambodscha mit stark vom Tourismus abhängigen Volkswirtschaften unter mangelnden Englischkenntnissen leiden könnten. Mit Englisch als der de facto internationalen Sprache könnten Touristen ein konkurrierendes Reiseziel wählen, bei dem es einfacher sei, nur mit Englisch auszukommen.

Der English Proficiency Index basiert auf einer Analyse von 2,3 Millionen Personen, die zuerst Englischtests von EF Education abgelegt haben. Dem Bericht zufolge verbessern sich die Englischkenntnisse weltweit, in Asien stagnierten sie jedoch in den letzten fünf Jahren.