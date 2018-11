Von: Redaktion DER FARANG | 05.11.18

BANGKOK: Die Englischkenntnisse der Thais haben sich nach einer neuen Studie verschlechtert.

Beim aktuellen EF English Proficiency Index (EF EPI) rangiert Thailand auf Platz 64 von 88 untersuchten Ländern mit einer Gesamtnote „geringer Leistungsstand“. Thailand hatte 2017 den 53. Platz von 80 Ländern eingenommen. In der Region Zentral-Thailand, zu der Bangkok gehört, wurden die Englischkenntnisse mit 49,57 benotet. Im Nordosten Thailands wurden mit nur 45,78 die geringsten Englischkenntnisse festgestellt. Von den thailändischen Städten, die im Index vertreten sind, rangierte Bangkok am höchsten, während Khon Kaen, Chiang Mai und Chonburi am schlechtesten abschnitten.

Der EF EPI für 2018 basiert auf Testdaten von mehr als 1.300.000 Teilnehmern auf der ganzen Welt, die 2017 den EF Standard English Test (EF SET) abgelegt haben. Die weltweit besten Englischkenntnisse haben Schweden vor den Holländern und Singapurern. Asien weist mit drei Ländern im oberen Viertel des Index und vier im unteren Bereich die größte Bandbreite an Englischkenntnissen aller Regionen auf. Neben Singapur mit „sehr gut“ hatten die Philippinen (14.) und Malaysia (22.) „hohe Kenntnisse“. Der Bericht stellte auch fest, dass sich die Englischkenntnisse zwar global insgesamt verbessert, die Englischkenntnisse in Asien jedoch trotz der hohen Investitionen in Englisch nicht verbessert haben. Und: Weltweit sprechen Frauen Englisch besser als Männer.