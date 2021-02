Enger Vertrauter Aung San Suu Kyis festgenommen

NAYPYIDAW: Vier Tage nach dem Putsch in Myanmar hat das Militär einen engen Vertrauten der entmachteten Regierungschefin Aung San Suu Kyi festgenommen. Der 79-jährige Win Htein, ein führender Politiker der Regierungspartei Nationale Liga für Demokratie (NLD), sei am späten Donnerstagabend in seinem Haus in der größten Stadt Yangon inhaftiert und auf eine Polizeiwache in der Hauptstadt Naypyitaw gebracht worden, berichtete das Nachrichtenportal «The Irrawaddy» am Freitag unter Berufung auf die NDL und seine Familie. Der Politiker sei gesundheitlich in einem schlechten Zustand, hieß es.

Win Htein hatte die Machtübernahme der Militärs zuvor scharf verurteilt. Am Montag hatte er die Bevölkerung aufgerufen: «Widersetzt Euch so weit es geht auf gewaltfreie Weise dem Putsch, so wie Aung San Suu Kyi es gefordert hat, leistet Widerstand durch zivilen Ungehorsam.» Nachdem Win Htein 1988 der NLD beigetreten war, wurde er ein Jahr später von der damaligen Junta festgenommen und saß im Anschluss viele Jahre im Gefängnis. Erst im Juli 2010 war er im Zuge der demokratischen Reformen auf freien Fuß gekommen.

Die frühere Freiheitsikone Suu Kyi war knapp drei Monate nach ihrem klaren Wahlsieg in der Nacht zum Montag zusammen mit zahlreichen anderen Politikern festgesetzt worden. Das Militär hat ein neues Kabinett ernannt und einen einjährigen Ausnahmezustand verhängt.