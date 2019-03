Von: Redaktion DER FARANG | 04.03.19

PATHUM THANI: Ein Hondafahrer raste am frühen Samstagmorgen in das Schlafzimmer eines Hauses und tötete einen einjährigen Jungen.

Prellungen erlitten zudem die 46 und 38 Jahre alten Eltern und deren dreijährige Tochter, die in ein Krankenhaus eingeliefert wurden. Laut dem 17-jährigen Sohn befanden sich zur Unfallzeit sechs Menschen im Haus. Tante und Onkel schliefen im ersten Stock, seine Eltern und Geschwister im Erdgeschoss. Der einjährige Sohn erlitt schwerste Verletzungen und starb an Ort und Stelle, nachdem der Honda die Außenmauer des Wohnhauses eingerissen hatte und im Schlafzimmer zum Stehen kam. Der Fahrer liegt mit gebrochenen Beinen und Armen in einem Hospital. In dem Honda fanden Polizisten verstreut mehrere Flaschen Alkohol und leere Bierdosen.