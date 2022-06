Von: Redaktion DER FARANG | 02.06.22

BANGKOK: Ein weiteres außergewöhnliches Schuljahr an der RIS Swiss Section, Deutschsprachige Schule Bangkok, neigt sich dem Ende zu.

Es war im ersten Halbjahr geprägt von Online-Unterricht, im zweiten Halbjahr von komplexen Zugangs- und Abstandsregeln auf dem Schulgelände sowie aufwändigen, dreimaligen Schnelltest-Einreichungen pro Woche für Schüler und Lehrpersonen.



Doch nun sind alle Prüfungen geschrieben, und alle Absolventender Klassen 10 und 12 sind glücklich, dass sie ihre Abschlüsse erfolgreich bestanden haben. Die gesamte Schulgemeinschaft gratuliert ihnen und freut sich auf ein neues Schuljahr, in dem die Schule endlich auch wieder ein sozialer Treffpunkt sein kann, der Eltern und Freunden zugänglich ist.



Abschlussfeier und Maturaball



Bis zum Start ins neue Schuljahr, das am 8. August 2022 beginnt, wird noch Einiges geboten:



Die Diplomfeier für die Absolventen der Klassen 10 und 12 findet am 10. Juni 2022 zwar nur im kleinen Kreis statt, zum Maturaball der Klasse 12 am darauffolgenden Abend im Swissôtel Ratchada sind jedoch alle Mitglieder und Freunde der Schule herzlich eingeladen. Für dieses gesellschaftlicher Highlight im Jahreskalender der deutschsprachigen Community in Bangkok sind noch Karten verfügbar, Interessenten können diese direkt bei der Maturaklasse per E-Mail für 1600 Baht/ Person erwerben. Weitere Informationen hier!

Sommerprogramm 2022



Auch in diesem Jahr haben unsere Lehrpersonen wieder ein tolles und lehrreiches Sommerprogramm für Schülerinnen und Schüler unter dem Motto „Deutsch Erleben! –mit Kopf, Herz und Hand“ erstellt.



Für Primarschul-Kinder findet vom 20. Juni bis 1. Juli 2022 ein Sommercamp mit dem Titel „Ein märchenhaftes Abenteuer“ statt. Mitmachen können alle Kinder im Alter von 4-12 Jahren, die ihr Deutsch praktizieren und Spaß haben wollen. Das Camp findet montags bis freitags auf dem Schulgelände der RIS Swiss Section im Stadtteil Minburi (Karte) statt, alle Interessenten können sich noch bis zum 9. Juni 2022 anmelden.



Weiterhin werden Vorbereitungskurse auf das neue Schuljahr für ältere Schülerinnen und Schüler vom 25. Juli bis 1. August 2022 angeboten. Weitere Informationen zum Sommerprogramm hier! Weitere Einzelheiten erteilt das Schulsekretariat per E-Mail.