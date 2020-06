Von: Björn Jahner | 09.06.20

CHIANG MAI: Mit der Öffnung aller botanischen Gärten des Landes heißt auch der Royal Park Rajapruek in Chiang Mai wieder Blumen- und Naturfreunde herzlich willkommen.

Auch in der propagierten „neuen Realität“ hat der 800.000 Quadratmeter große Garten Eden natürlich nicht an Attraktivität eingebüßt. Blumen und Pflanzen aus 21 Ländern der Welt warten darauf, entdeckt zu werden. Zu den Attraktionen der weitläufigen Anlage zählen ein Aussichtsturm, ein See, der Royal Pavillon, ein in seiner Vielfalt beeindruckender Orchideengarten und vieles mehr. Natürlich kann man hier auch einfach ein paar Stunden relaxen und sich an der herrlich blühenden Naturidylle vor den Toren der Stadt erfreuen.

Der Park ist riesig und lässt sich bequem mit einem Shuttlebus durchqueren, der jedoch zur Einhaltung der sozialen Distanz nur noch zehn Personen Platz bietet. Gruppen ab zehn Personen, die den Park besichtigen möchten, werden deshalb dringend gebeten, vorab eine Reservierung für ihren Ausflug vorzunehmen. Im gesamten Parkareal herrscht Maskenpflicht, der Zutritt setzt zudem das obligatorische Fiebermessen am Eingang voraus.

Der Royal Park Rajapruek hat täglich von 08.00 bis 20.00 Uhr geöffnet. Eintritt: 200 Baht. Infos auf der Webseite des Royal Park Rajapruek.