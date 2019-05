Ende einer Ära für Nancy Chandler

Von: Björn Jahner | 24.05.19

Die Stadtpläne von Nancy Chandler führten Touristen aus aller Welt zu den Sehenswürdigkeiten von Bangkok. Foto: Facebook/Nancy Chandler's Map of Bangkok

BANGKOK: Wer kennt und liebt sie nicht? Die kunterbunten und informativen Stadtpläne von Nancy Chandler, die seit ihrer Erstauflage im Jahr 1974 vielen Thailandbesuchern ein unverzichtbarer Wegweiser durch den Großstadtdschungel Bangkoks sind.

Preisrabatt als Dankeschön an die Fans



Nach 45 Jahren im Geschäft heißt es nun Abschied nehmen. Der wie ein Familienbetrieb geführte Verlag Nancy Chandler Graphics schließt Ende Mai. Die beliebten Stadtpläne und Postkarten, die reich an Farben und Details kleinen Kunstwerken gleichen, werden in den nächsten Wochen auf der Webseite von Nancy Chandler Graphiks sowie auf den beiden nachfolgenden Festivals in Bangkok zum Spezialpreis angeboten (25 Prozent Rabatt auf alle Stadtpläne und 50 Prozent Rabatt auf alle Postkarten):