Ende des Ibiza-Untersuchungsausschuss

WIEN: Nach mehr als einem Jahr geht in Österreich der Ibiza-Untersuchungsausschuss zu Ende. Die am Donnerstag geplante abschließende Befragung von Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache fällt jedoch aus. Der 52-Jährige hat aus Krankheitsgründen abgesagt. In den nächsten Wochen werden die Abschlussberichte erstellt. Im September müssen alle gelieferten Akten vernichtet werden. Die Abgeordneten hatten Hunderttausende von Daten und Dokumente zur Verfügung, es wurden zudem mehr als 100 Personen befragt.

Der Ausschuss ging dem Verdacht nach, dass die von 2017 bis 2019 regierende Koalition von konservativer ÖVP und rechter FPÖ käuflich war. Die Parteien ziehen zu dieser Frage eine völlig unterschiedliche Bilanz.

Auslöser der Untersuchung war das 2017 veröffentliche Ibiza-Video, das zum Bruch des Bündnisses geführt hatte. Darin wirkte Strache anfällig für Korruption. Er bestreitet die Vorwürfe.