Ende der Anti-Terror-Mission in Mali? Frankreich berät mit Partnern

PARIS: Frankreich und Deutschland stellen den Militäreinsatz in Mali in Frage. Auf einem Treffen in Paris wird eine Entscheidung Frankreichs erwartet, die auch für die deutsche Position wichtig ist. Zugleich baut Russland seine Präsenz in dem afrikanischen Krisenstaat aus.

Die Militäreinsätze französischer und deutscher Streitkräfte im westafrikanischen Krisenstaat Mali stehen mehr denn je auf dem Prüfstand. Bei Beratungen europäischer und afrikanischer Entscheidungsträger am Mittwochabend wurde eine Weichenstellung Frankreichs erwartet, die auch für den Bundeswehreinsatz in Mali Folgen haben kann. Es gebe wachsende Zweifel am Sinn, das Engagement in Mali aufrechtzuerhalten, hieß es vor dem Treffen in Paris aus Élyséekreisen. Gerechnet wurde mit einem Aus des französischen Kampfeinsatzes in Mali. Die Entscheidung sollte am Donnerstagmorgen im Élyséepalast verkündet werden.

Frankreichs Partner seien eher der Ansicht, dass die Bedingungen für einen Erfolg der Missionen in Mali nicht mehr erfüllt würden, verlautete in Paris, wo die Regierung eine abgestimmte Entscheidung und keinen Alleingang angekündigt hatte. Gleichzeitig sei man gewillt, sich weiterhin in der Sahelzone im Anti-Terror-Kampf zu engagieren. Zuletzt hatten Spannungen zwischen der mit einem Militärputsch an die Macht gekommenen Regierung Malis und Frankreich zugenommen; Mali schickte den französischen Botschafter nach Hause.

Insbesondere Deutschland und Frankreich hatten außerdem gegen die Präsenz russischer Söldner in Mali protestiert. Inzwischen sind die Russen in dem Land sowohl zu Ausbildungszwecken mit Soldaten präsent als auch im Anti-Terror-Kampf im Gelände aktiv. Bei den Spannungen geht es auch um ein Ringen der Interessen Moskaus und der EU.

Aus Élyséekreisen hieß es, die Überlegungen zur Veränderung des Einsatzes in Mali fielen mit einer bereits laufenden jahrelangen Neuausrichtung der dortigen französischen Militärpräsenz zusammen. Es wäre ein Fehler, sich weiterhin auf Mali zu konzentrieren, da die Bedrohung sich in mehreren Ländern der Region ausbreite, und zwar insbesondere in den Süden. Darauf müsse man sich geografisch einstellen.

Die Bundeswehr ist in dem Land mit mehr als 1300 Männern und Frauen an der EU-Ausbildungsmission EUTM sowie der größeren UN-Stabilisierungsmission Minusma beteiligt. Die Entscheidung Frankreichs hat auch mögliche Folgen für eine Fortsetzung des deutschen Einsatzes. So ist zunächst unklar, wer in dem Land künftig Kampfhubschrauber stellt. Verstärkung könnte auch im Sanitätswesen nötig sein. Allerdings hat sich die Bundesregierung selbst noch nicht auf eine Fortsetzung des militärischen Engagements festgelegt. Die aktuellen Mandate für die Beteiligungen an EUTM und Minusma gelten noch bis zum 31. Mai 2022.

In der Sahelzone, die sich südlich der Sahara vom Atlantik bis zum Roten Meer erstreckt, sind etliche bewaffnete Gruppen aktiv. Einige haben den Terrorgruppen Islamischer Staat (IS) oder Al-Kaida die Treue geschworen. Die frühere Kolonialmacht Frankreich engagiert sich dort mit derzeit 4300 Soldaten im Anti-Terror-Kampf. Ein Schwerpunkt ihres Kampfeinsatzes «Barkhane» ist Mali, wo bis zu 2500 französische Soldaten stationiert sind. Frankreich führt zudem die Militäroperation «Takuba» an, an der mehrere europäische Länder beteiligt sind und die ebenfalls dem Kampf gegen Terroristen dient.

In Mali laufen zudem der EU-Ausbildungseinsatz EUTM und der UN-Stabilisierungseinsatz Minusma, an denen die Bundeswehr mit gut 1350 Soldaten beteiligt ist. Nach französischen Angaben sind in dem Gebiet insgesamt etwa 25.000 Soldatinnen und Soldaten im Einsatz.

Nach Ansicht des Verteidigungsexperten Roland Marchal von der renommierten Pariser Universität Sciences Po ist der französische Militäreinsatz in Mali faktisch bereits Geschichte. Die diplomatische Lage sei dermaßen angespannt, dass ein nur teilweiser Abzug schwer vorstellbar wäre. Fraglich sei, ob die Truppen zurück nach Frankreich kämen oder auf andere Länder in Westafrika verteilt würden. Für letzteres Szenario gebe es in den Nachbarstaaten Malis aber wenig Sympathien.