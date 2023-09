Von: Björn Jahner | 28.09.23

BANGKOK: Ein TikTok-Clip, in dem zwei junge Ausländerinnen damit prahlen, dass sie in einer „beliebigen Stadt in Thailand“ Kinder unterrichten, ohne dafür qualifiziert zu sein, löste Empörung unter Netizen aus, als er in den sozialen Medien geteilt wurde.

Der Clip zeigt zwei ausländische Frauen, möglicherweise 18 Jahre alt, die scherzhaft auf Bildunterschriften zeigen, die lauten:

„Ihr könnt doch nicht ewig reisen, wann werdet ihr endlich studieren oder einen Job finden?“

„Wir unterrichten in einer x-beliebigen Stadt in Thailand Kinder ohne jede Qualifikation.“

Der TikTok-Clip veranlasst Netizen, die Standards für die Einstellung ausländischer Lehrer in Frage zu stellen Der Nutzer, der den Clip in den sozialen Medien teilte, forderte das Arbeits- und Bildungsministerium auf, sich mit den Bedenken bezüglich der Arbeitserlaubnis dieser Frauen auseinanderzusetzen.

Viele Social-Media-User fragten auch nach der Höhe des Gehalts für diese beiden ausländischen Lehrerinnen und wie ihr Gehalt im Vergleich zu dem von einheimischen Lehrern aussieht.

Eine der „unqualifizierten“ Lehrerinnen antwortete, dass ihr der Flug nach London (ca. 45.000 Baht) erstattet wird und sie täglich Mahlzeiten und Unterkunft erhält.

Foto: The Nation

Es wird vermutet, dass die Schule, in der diese Frauen arbeiten, in Nakhon Sawan liegt, aber die Presse war bisher nicht in der Lage, sie zu erreichen.

Um eine Stelle als Englischlehrerin in Thailand zu bekommen, müssen die Bewerberinnen Folgendes mitbringen: Einen vierjährigen Hochschulabschluss in einem beliebigen Fachbereich (ein Master-Abschluss wird geschätzt, ist aber nicht zwingend erforderlich).