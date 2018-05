Von: Björn Jahner | 26.05.18

CHIANG MAI: Das Fällen eines Baumes in Klang Wiang in der Altstadt Chiang Mais hat unter Bürgern für Empörung gesorgt.

Facebook-Nutzer „Raks Mae Ping“ hatte auf dem sozialen Netzwerk Fotos veröffentlicht, auf denen zu sehen war, wie Mitarbeiter der Stadtverwaltung einen großen, alten Baum fällten. Viele Netizen reagierten mit Unverständnis und fragten nach dem Grund. Die Stadtverwaltung bezog zwischenzeitlich Stellung zu den Vorwürfen und erklärte, dass Anwohner besorgt waren, dass der Baum bei Unwetter in ihre Häuser stürzen könnte, weshalb man sich für die Fällung entschieden habe. So waren bei starken Winden in den vergangenen Wochen mehrmals Bäume umgestürzt. Aus Sicherheitsgründen wurden ebenfalls sechs Palmen am Stadtgraben gefällt.