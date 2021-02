Written by: Björn Jahner | 24/02/2021

PATTAYA: Die Schweizer Botschafterin in Thailand, I.E. Helene Budliger Artieda, ihr Gatte Alex Artieda de la Sotta und der Schweizer Generalkonsul Pierre Chabloz laden ihre Landsleute in den Provinzen Chonburi, Rayong, Chanthaburi und Trat am Donnerstag, 11. März von 18.00 bis 20.00 Uhr ins Ristorante da Marco in Ost-Pattaya zum gemütlichen Beisammensein und Austausch ein.

Wegen der Covid-19-Situation ist die Teilnahmezahl begrenzt. Eine Anmeldung per E-Mail bis Montag, 1. März wird vorausgesetzt.