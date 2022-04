Emmanuel Macron: Vom Politikjungstar zum Krisenpräsidenten

PARIS: Als Neustarter will Emmanuel Macron 2017 Frankreich verändern. Voller Tatendrang startet er Reform nach Reform. Zahlreiche Krisen legen ihm Steine in den Weg. Nach knapp fünf Jahren wächst seine Rolle international immer weiter, doch im Land begeistert er nur mäßig.

Er startete bei der Wahl vor fünf Jahren als Außenseiter, heute gilt er als neuer Impulsgeber in Europa und im Ukraine-Krieg als einer der wichtigsten Vermittler auf dem Kontinent. Emmanuel Macron ist als Präsident voller Tatendrang bekannt geworden, wollte die Nato und die Europäische Union umkrempeln, eine Welle von Reformen über Frankreich rollen lassen und Schluss mit dem verkrusteten System der französischen Politik machen.

Bei weitem nicht alles ist dem ambitionierten Staatsmann in seiner Amtszeit als Frankreichs Präsident gelungen. Immer wieder stieß der Liberale mit seinen Vorhaben auf heftigen Widerstand. Wochenlang protestierten die Franzosen gegen Macrons letztlich gescheiterte Rentenpläne. Die «Gelbwesten» demonstrierten in einem Rundumschlag schon bald gegen seinen Politikstil an sich. Die Wut mancher bekam Macron auch körperlich zu spüren. Er musste sich ohrfeigen und mit einem Ei bewerfen lassen.

Gerade Macron, der wieder mehr Vertrauen in die Politik schaffen wollte, hatte schon nach gut einem Jahr Amtszeit mit einer Affäre um einen Vertrauten zu kämpfen, die seinen Präsidialpalast massiv unter Druck setzte. Auch sehen viele ihn, der einen politischen Neuanfang versprach, nicht nur als festen Bestandteil der Politikelite, sondern gar als ihr Inbild. Teils gilt er als Präsident der Reichen - ein Image, das Macron immer wieder abzuschütteln versucht. Etwa wenn er im Kapuzenpullover spätabendliche Anrufe im Élysée entgegennimmt.

Der 44-jährige Mitte-Politiker aus dem nordfranzösischen Amiens, dem als Senkrechtstarter der Weg in den Präsidentschaftspalast gelang, polarisiert. Unvergessen sind seine klaren Worte, Ungeimpfte in der Corona-Krise bis zum Ende nerven zu wollen. Doch Macron sieht bei sich selbst eine Lernkurve. Ohne Zweifel sei er manchmal hart und ungestüm gewesen. An der Seite der Franzosen habe er dann gelernt, sie besser zu lieben - mit mehr Nachsicht und Wohlwollen.

Macron ist einer, der bei etlichen Themen in der ersten Reihe mitmischen will und vielleicht auf zu vielen Hochzeiten tanzt, um am Ende auch wirklich sichtbare Ergebnisse hervorzubringen. Zahlreich waren die Momente, in denen er große Reden geschwungen und leidenschaftlich Veränderung gepredigt hat, doch der große Wandel ist ausgeblieben. «Man transformiert das Land nicht in fünf Jahren», sagte Macron vor Kurzem und gestand in einem anderen Interview, die Zeit im Élysée sei zu schnell vergangen. Macron ist als Präsident zwar teils mutige Schritte gegangen, hat die Arbeitslosigkeit eingedämmt und Frankreich wirtschaftlich voran gebracht, doch ein direkt ersichtliches politisches Vermächtnis hinterlässt er nicht.

Mit Blick auf die Wahl schien Macron trotz der etlichen Krisen, die ihn beutelten, lange Zeit fest im Sattel zu sitzen. So kümmerte sich der frühere Elitestudent und Investmentbanker nicht um den Wahlkampf und ließ auch damit seine rechte Widersacherin Marine Le Pen gefährlich nah an sich heranrücken. Erneut hofft er nun, wie bereits 2017, auf breite Unterstützung verschiedener Lager zählen zu können, die eine Präsidentin Le Pen unbedingt verhindern wollen.

Doch während Macron vor fünf Jahren noch ein eher unbeschriebenes Blatt war, wissen nun alle, was mit einer neuen Amtszeit auf sie zukäme. Im linken Lager vor allem: Enttäuschung und Frustration. Denn der Ex-Sozialist vertritt mittlerweile eher liberal-konservative Themen. Bleibt abzuwarten, ob ihm die Wähler abnehmen, was er jetzt, im Endspurt des Wahlkampfs, verspricht: eine komplette «Neuerfindung» seiner Politik und einen viel stärkeren Fokus auf die bislang eher stiefmütterlich behandelte Klimapolitik.

Selbst wenn die Mehrheit Macron am Ende zähneknirschend ihre Stimme geben sollte, wird entscheidend sein, ob er mit seinen Themen dann auch begeistern und versöhnen kann oder ob ihm eine neue Protestwelle quasi schon ins Haus geschrieben ist.