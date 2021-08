Von: Redaktion DER FARANG | 13.08.21

BANGKOK: Die Polizei will die Eltern junger Demonstranten zur Rechenschaft ziehen, die während der jüngsten Proteste in Bangkok öffentliches Eigentum beschädigt oder gar zerstört haben.

Der stellvertretende Kommissar der Stadtpolizei, Generalmajor Piya Tavichai, sagte am Donnerstag auf einer Pressekonferenz, mehrere der mutmaßlichen Vandalen seien Jugendliche und einige seien bereits zuvor wegen ähnlicher Vergehen verhaftet worden. Die Polizei erwäge jetzt, Strafanzeige gegen deren Eltern zu stellen. 13 jugendliche Demonstranten befinden sich nach den gewalttätigen Protesten an der Din-Daeng-Kreuzung und am Victory-Denkmal in Polizeigewahrsam.

Militante Demonstranten lieferten sich am Dienstag und Mittwoch am Victory Monument und an der Din-Daeng-Kreuzung Straßenschlachten mit der Polizei. Die Kundgebung am Dienstag wurde von der Gruppe „Talu Fah" organisiert, während der Protest am Dienstag von der Gruppe „Vereinigte Front von Thammasat und Demonstration" angeführt wurde. Bei der jüngsten Kundgebung wurden nach Angaben von Generalmajor Piya acht Polizeibeamte verletzt, vor allem durch Feuerwerkskörper. Ein 14-jähriger Demonstrant erlitt schwere Verletzungen, als in seiner Hand ein Feuerwerkskörper explodierte und er amputiert werden musste. Er soll positiv auf Covid getestet worden sein.

Ein Abschleppwagen der Polizei, der unter dem Din-Daeng-Expressway geparkt war, wurde in Brand gesteckt, zwei Polizeistände an den Kreuzungen Ratchathewi und Pathumwan wurden beschädigt und eine Klimaanlage zertrümmert. Zudem wurden mehrere Verkehrstafeln mutwillig zerstört, so Piya.