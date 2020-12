Von: Redaktion DER FARANG | 22.12.20

BANGKOK: 30 Immobilienentwickler werden ausländischen Käufern im Rahmen des Elite Flexible One-Kartenprogramms ab 1. Januar nächsten Jahres Fünfjahresvisa für schätzungsweise 10 Millionen Immobilien anbieten.

Laut Thailand Privilege Card (TPC) hat das Unternehmen Raimon Land bereits drei Luxus-Eigentumswohnungsprojekte angemeldet, es erwartet den Verkauf von etwa 200 Elite-Karten. Mindestens 30 weitere Immobilienentwickler haben ihr Interesse an dem Programm bekundet, berichtete TPC-Präsident Somchai Sungsawang. Das Programm zielt darauf ab, den Immobiliensektor anzukurbeln, der wegen des Covid-19-Ausbruchs eingebrochen ist.

Nach der Lockerung des Reiseverbots wollen etwa 1.400 Elite-Card-Mitglieder nach Thailand einreisen. TPC hat sich für 2021 ein Ziel von 3.000 Einreisen mit der Elite Card gesetzt. Etwa 70 Prozent der Interessenten gaben an, dass sie in Thailand Immobilien zu Wohnzwecken und als langfristige Investition kaufen wollen, viele wollen das Königreich als Ruhestandsziel wählen. Um sich für eine Elite Flexible One Mitgliedskarte zu qualifizieren, müssen Bewerber mindestens 10 Millionen Baht für eine Eigentumswohnung ausgeben. Die Karten werden für einen Zeitraum von zwei Jahren ausgestellt, vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2022.