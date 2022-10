Foto: Tourism Authority Of Thailand

SUKHOTAI: Am Samstag hat im Geschichtspark Sukhothai das berühmte Lichterfest begonnen und wird bis zum Loy-Krathong-Tag am Dienstag, 8. November 2022 dauern.

Bei Loy Krathong, dem thailändischen Lichterfest, setzen die Menschen zu Ehren der Wassergöttin kleine Boote aus Bananenstumpfen, die sogenannten „Krathongs“, in die Wasserläufe.

Viele Buddhisten glauben auch, dass die Krathongs ihre Sünden des vergangenen Jahres beseitigen und Glück bringen.

Foto: Tourism Authority of Thailand

In Sukhothai dauert das Loy-Krathong-Fest mehrere Tage und umfasst das Steigenlassen von Fluglaternen, kulturelle Darbietungen und Feuerwerk.

Das Festival begann am Samstag mit einer religiösen Zeremonie, bei der die alten Könige des Königreichs Sukhothai geehrt wurden, und endete mit einer atemberaubenden traditionellen Tanzvorführung von Hunderten von Tänzern. Die Veranstaltung fand in der Nähe des König-Ramkhamhaeng-Denkmals im Sukhothai Historical Park im Bezirk Mueang statt.

Foto: Tourism Authority of Thailand

In diesem Jahr wird das Fest mit einem Wettbewerb um das schönste Krathong, dem Anzünden von Kerzen rund um die antiken Ruinen und einem allabendlichen spektakulären Feuerwerk begangen. Außerdem werden traditionelle Khon-Maskentänze und Schattenpuppenspiele aufgeführt. Und wie bei jedem Festival in Thailand gibt es auch eine große Marktmeile mit zahlreichen Ständen, an denen thailändische Köstlichkeiten verkauft werden.

Während der 11-tägigen Veranstaltung ist der Eintritt frei. Mehr erfahren Sie bei der TAT Sukhothai-Kamphaeng Phet.