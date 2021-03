Elfjähriger erschießt fünf Jahre alten Spielkameraden

Von: Redaktion DER FARANG | 29.03.21

PATTAYA: Beim Spielen mit einem Gewehr hat ein elfjähriger Junge ein fünf Jahre altes Kind tödlich getroffen.

Der kambodschanische Junge wurde mit einer Schusswunde an der Stirn vom Rettungsdienst der Sawang Boriboon Foundation umgehend zum Krankenhaus Banglamung gebracht. Dort erlag er wenig später seiner schweren Verletzung. Drei Spielkameraden hatten das in Thailand hergestellte Gewehr in einem einstöckigen Gebäude an der Soi Anamai Nong Ta-Un im Unterbezirk Pong gefunden. Die Schusswaffe gehört dem Vater des erschossenen Kindes. Die Jungen wussten nicht, dass es sich um eine tödliche Waffe handelte. Sie gingen von einem Spielzeug aus. Kommentatoren in den sozialen Medien gaben die Schuld für den tödlichen Unfall nicht dem Schützen, sondern den Erwachsenen, die das Gewehr nicht unerreichbar für Kinder weggeschlossen hatten.