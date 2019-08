Elf Tote bei mutmaßlichem Angriff von IS-Ableger in Nigeria

ABUJA (dpa) - In Nigeria haben mutmaßliche Kämpfer einer Terrorgruppe elf Menschen getötet. Bei den Opfern handele es sich um Bauarbeiter, die am Dienstag in dem Ort Wajirko im nordöstlichen Bundesstaat Borno Leitungen verlegt hätten, sagte am Mittwoch Ishaku Usman, ein Mitglied einer örtlichen zivilen Miliz, die das Militär im Kampf gegen Terrorgruppen unterstützt.

Für den Angriff machte er Kämpfer von ISWAP verantwortlich, der Westafrika-Ableger des Islamischen Staates und eine Splittergruppe von Boko Haram. Ein Mitarbeiter einer Gesundheitseinrichtung, der seinen Namen nicht nennen wollte, bestätigte, dass elf Leichen sowie drei Verletzte in die Klinik eingeliefert worden seien.

Boko Haram terrorisiert seit Jahren die Bevölkerung im Nordosten Nigerias und in angrenzenden Staaten. Bei Angriffen und Anschlägen der Gruppe wurden seit 2009 mindestens 20.000 Menschen getötet, rund zwei Millionen Menschen sind auf der Flucht vor der Gewalt.