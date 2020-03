Von: Redaktion DER FARANG | 12.03.20

In öffentlichen Einrichtungen werden in regelmäßigen Abständen Desinfektionsmittel versprüht. Ein hohes Infektionsrisiko geht von Privatfeiern aus, wie der Fall einer Hochzeitsfeier in Bangkok beweist. Foto: epa/Narong Sangnak

BANGKOK: Bei elf Thais wurde das Coronavirus diagnostiziert. Damit erhöht sich die Zahl der bestätigten Infektionen auf 70.

Die elf hatten an einer Hochzeitsparty mit 15 Personen teilgenommen. Darunter war ein Chinese aus Hongkong. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums hatten die Thais teilweise aus einem Glas getrunken, zudem ging dieselbe Zigarette herum. Der Staatssekretär des Gesundheitsministeriums Sukhum Kanchanapimai sagte weiter auf einer Pressekonferenz, es sei unklar, ob der Hongkonger das Coronavirus hatte. Der Mann ist bereits nach Hongkong zurückgekehrt. Er soll aber auf der Party Symptome der Lungenkrankheit gezeigt haben. Die elf Infizierten sind die größte Gruppe, bei der bisher in Thailand das Virus festgestellt wurde.

Kasikorn Bank schließt Flughafenschalter

Die Kasikorn Bank hat wegen des Covid-19-Virenausbruchs fünf Filialen sowie ihre Wisdom Lounge auf den Flughäfen Suvarnabhumi und Don Mueang geschlossen. In einer Stellungnahm heißt es, „obwohl bisher kein Mitarbeiter der Kasikornbank positiv auf Covid-19 getestet wurde, treffen wir Vorsichtsmaßnahmen, indem wir unsere Flughafenfilialen schließen, um die Verbreitung des Virus als Bürgerpflicht zu verhindern". Die Bank hat den Mitarbeitern, die in diesen Filialen arbeiten, auferlegt, sich 14 Tage lang in ihrer Wohnung unter Quarantäne zu stellen, wie vom Department of Disease Control vorgeschlagen.