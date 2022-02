Elf Menschen ertrinken bei Ritual an indonesischem Strand

JAKARTA: In Indonesien sind örtlichen Medienberichten zufolge elf Menschen bei einem mitternächtlichen Ritual an einem Strand ertrunken.

Sie seien in der Nacht auf Sonntag (Ortszeit) in der Provinz Ost-Java von großen Wellen mitgerissen worden, hieß es unter Berufung auf Behördenangaben. Insgesamt 24 Dorfbewohner aus der Umgebung waren demnach für das Meditationsritual am Strand Payangan zusammengekommen. Zuvor habe es Warnungen der Behörden wegen schlechten Wetters und hoher Wellen gegeben.