Von: Redaktion DER FARANG | 14.04.20

Thailands erstes elektrisches Passagierschiff für den Einsatz in Khlong Phadung Krung Kasem. Foto: Twitter/@weeranan

BANGKOK: Die Stadtverwaltung will ab November auf dem Khlong Phadung Krung Kasem in Bangkoks Altstadt Elektroboote einsetzen.

Die zehn Meter langen und drei Meter breiten, aus Glasfaser hergestellten Boote verursachen nicht so viel Lärm und keinen schwarzen Rauch wie Dieselboote. Laut dem stellvertretenden Gouverneur Sakoltee Phattiyakul soll der neue Service vom städtischen Unternehmen Krungthep Thanakhom (KT) betrieben werden. Ein Teil der Investition von 117 Millionen Baht fließt in die Beschaffung von sieben Elektrobooten mit jeweils 30 Sitzplätzen, die Schritt für Schritt die Dieselboote ersetzen werden. Nach 660 Tagen soll der Betrieb ausgeschrieben und von einem privaten Unternehmen übernommen werden. In den ersten drei Monaten werden die Fahrten auf dem Khlong Phadung Krung Kasem kostenlos sein, dann sollen pro Fahrt 5 oder 10 Baht erhoben werden. Nach Einschätzung der Stadtverwaltung werden jeden Tag etwa 600 Menschen die Elektroboote nutzen.