Von: Redaktion DER FARANG | 16.02.19

BANGKOK: Das an der Bangkoker Börse SET gelistete Unternehmen Absolute Plc (EA) will ab dem vierten Quartal dieses Jahres auf dem Fluss Chao Phraya Elektroboote einsetzen.

Die Schiffe können 200 Passagiere aufnehmen und haben einen elektrischen Motor mit 180 Kilowattstunden. Sie sollen zwischen Nonthaburi und dem Wat Rajsingkorn verkehren. EA will 54 Boote anschaffen, 20 bis 25 sollen bereits im vierten Quartal zur Verfügung stehen. Den Fahrpreis gibt das Unternehmen mit 15 bis 32 Baht an. EA investiert weiter in die Herstellung von Lithium-Batterien, in Ladestationen und ab Dezember in den Bau von Elektroautos..