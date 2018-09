Von: Redaktion DER FARANG | 13.09.18

BANGKOK: Seit Sonntag sind 30 Elektrowagen als komfortable Taxis im Einsatz, und nach Angaben des Unternehmens kommen sie besonders bei Ausländern gut an.

Das EV Taxi VIP 101 habe viele Vorteile, um das Fahrerlebnis Weltklasse zu machen, sagte Sorayuth Petchtrakoon als Vertreter von EV Society Co. Ltd. 30 Fahrzeuge stünden jetzt bereit, um Kunden im klimatisierten Luxus vom Flughafen Suvarnabhumi in die Innenstadt zu befördern. Einige Vorteile: Bezahlt werden kann mit Kreditkarte, es gibt Getränke und Feuchttücher sowie gratis Wi-Fi. Die Taxifahrer warten auf der ersten Etage des Flughafens. Sie können für eine Gebühr von 20 Baht in der App „Taxi OK“ oder durch einen Anruf im Callcenter unter 02-039.8888, geordert werden, berichtet Daily News.