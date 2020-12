Von: Redaktion DER FARANG | 12.12.20

BANGKOK: Eine neue Ride-Hailing-App ermöglicht es Bangkokern, mit umweltfreundlichen Motorradtaxis durch die Straßen der Hauptstadt zu fahren.

Fahrer auf ihren Elektromotorrädern sind bei der evRiderz-App registriert, allerdings vorerst nur in den Bezirken Thonburi, Chom Thong und Klong San. Eine Fahrt von der BTS-Station Pho Nimit zum Hospital Somdech Phra Pinklao kostet zum Beispiel 65 Baht. Laut einer Pressemitteilung können Motorradtaxifahrer, die für die evRiderz-App fahren, bei dem Unternehmen ihre Batterien kostenlos aufladen. evRiderz will im Jahr 2021 auf andere Regionen in Bangkok expandieren mit dem Ziel, den größten Teil von Bangkok bis zur zweiten Jahreshälfte abzudecken.



