Written by: Redaktion DER FARANG | 21/08/2018

BANGKOK: Der japanische Autobauer Mitsubishi hat noch nicht entschieden, ob er die neue Generation des Plug-in-Hybrid-Fahrzeugs Outlander SUV in Thailand montieren will. Der Konzern hat von dem E-Fahrzeug bereits 153.000 in 50 Ländern verkauft.

Mitsubishi Thailand hat bei der Regierung einen Antrag auf steuerliche Privilegien für den Bau von Elektrofahrzeugen gestellt. Die Regierung hat sich für das Jahr 2036 in Thailand die Herstellung von 1,2 Millionen E-Autos zum Ziel gesetzt. Der Outlander ist der erste Plug-in-Hybrid-SUV der Welt. Der Wagen fährt bis zu 54 Kilometer rein elektrisch und mit einer Tankfüllung und voller Ladung der Batterie bis zu 800 Kilometer insgesamt. Der Outlander ist ein elegantes Familien-Fahrzeug.